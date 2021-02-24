24.02.2021 18:52

Футбол. Харьковчанка забила гол индусам и переломила ход игры (ВИДЕО)

Футболистка Дарья Апанащенко успешно выступила в матче-спарринге.

Женская сборная Украины по футболу, костяк которой составляют игроки харьковских клубов "Жилстрой-1" и "Жилстрой-2", провела на сборах в Турции контрольный спарринг с командой Индии.

Сначала у сборной Украины игра совершенно не клеилась. Первый 35 минут украинки проигрывали 0:2 и совершенно не могли зацепиться за мяч. Но все же до конца первого тайма им удалось минимально сократить счет. Забила Николь Козлова ("Вирджиния" Тех, США).

Уже во втором тайме счет сравняла харьковчанка Дарья Апанащенко ("Жилстрой-1"). На 62-й минуте матча она забила с пенальти. Исход игры решила Николь Козлова. На 93-1 минуте поединка она забила свой второй мяч в этой игре и вывела сборную Украины вперед - 3:2.