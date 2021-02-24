24.02.2021 16:49

Игорь Терехов: Горсовет выделил землю под строительство ледовой арены в парке Машиностроителей

Об этом сегодня, 24 февраля 2021 года сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.



//city.kharkov.ua

По его словам, городской совет под строительство ледовой арены сегодня выделил 4,3 га.

Размер главного поля составит 30 на 60 м. Кроме того, на арене будут размещены еще одно тренировочное поле размером 28 на 58 м, а также поле для керлинга.

В помещениях оборудуют раздевалки и тренерские комнаты, а возле самой арены построят парковку. Арена будет рассчитана на 2,5 тыс. зрительских мест.

Кроме того, Игорь Терехов напомнил, что рядом с ареной в парке построят уникальный урбан-центр, который может стать крупнейшим в Восточной Европе.

Планируется, что в центре будет 15 локаций, посвященных всем видам уличных культур, а также базы для тренировок, теоретических занятий и коворкинга. Урбан-центр будет работать круглый год.