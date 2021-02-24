24.02.2021 14:31

Волейбол. Победный старт Юракадемии

В Харькове в спортивном комплексе Национального юридического университета состоялся первый матч 1/4 финала. "Юракадемия" принимала "МПХ-Винницу".

Стартовал второй этап в мужской волейбольной Суперлиге.

Первая партия осталась за хозяевами, которые постоянно лидировали в счете и взяли ее с преимуществом в шесть очков.

Большую часть второго игрового отрезка соперники прошли на равных, но в концовке лучше проявили себя винницкие волейболисты. После ничейных 19:19, гости ушли в отрыв и добились локального успеха – 25:22.

В третьем сете соперники вновь ни в чем не уступали друг другу, но на этот раз концовка осталась за "юристами", которые так же были сильнее на три мяча. Самой напряженной в матче получилась четвертая партия. "МХП-Винница" имела тройной сет-болл, но подопечные Сергея Коваленко отыгрались, а затем склонили чашу весов в свою пользу в затянувшейся игре на "больше-меньше" - 30:28 и выиграли матч – 3:1.

19 игровых баллов победителям принес Иван Кривобок, по 13 – Игорь Антонюк и Андрей Левченко.

Ответная игра состоится в Тростянце Винницкой области 6 марта. В случае, если счет в четвертьфинальном противостоянии будет равным, решающая третья игра так же пройдет на площадке "МПХ-Винница" 10 марта.