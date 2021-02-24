Главная Новости Спорт Волейбол. Победный старт Юракадемии
24.02.2021  14:31   

Волейбол. Победный старт Юракадемии

В Харькове в спортивном комплексе Национального юридического университета состоялся первый матч 1/4 финала. "Юракадемия" принимала "МПХ-Винницу".

Стартовал второй этап в мужской волейбольной Суперлиге. 
 
Первая партия осталась за хозяевами, которые постоянно лидировали в счете и взяли ее с преимуществом в шесть очков.
 
Большую часть второго игрового отрезка соперники прошли на равных, но в концовке лучше проявили себя винницкие волейболисты. После ничейных 19:19, гости ушли в отрыв и добились локального успеха – 25:22.
 
В третьем сете соперники вновь ни в чем не уступали друг другу, но на этот раз концовка осталась за "юристами", которые так же были сильнее на три мяча. Самой напряженной в матче получилась четвертая партия. "МХП-Винница" имела тройной сет-болл, но подопечные Сергея Коваленко отыгрались, а затем склонили чашу весов в свою пользу в затянувшейся игре на "больше-меньше" - 30:28 и выиграли матч – 3:1.
 
19 игровых баллов победителям принес Иван Кривобок, по 13 – Игорь Антонюк и Андрей Левченко.
 
Ответная игра состоится в Тростянце Винницкой области 6 марта. В случае, если счет в четвертьфинальном противостоянии будет равным, решающая третья игра так же пройдет на площадке "МПХ-Винница" 10 марта.
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  волейбол, юракадемия, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.10 Дороги и транспорт Волейбол. В Харькове стартовал чемпионат Украины (Харьков спортивный) 17.08 Спорт Волейбол. В Харькове состоялся турнир памяти заслуженного тренера Украины Владимира Бомштейна 28.07 Спорт Волейбол. Под Харьковом завершился традиционный турнир
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 