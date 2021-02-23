23.02.2021 17:48

Баскетбол. Болельщики возвращаются, возвратятся ли победы?

В начале марта баскетбольный клуб "Харьковские Соколы" проведет две игры на домашней арене.

Болельщикам разрешили присутствовать на играх.

"Харьковские Соколы" продолжают борьбу за выход в плей-офф Суперлиги Украины по баскетболу и рассчитывают на живую поддержку зрителей. На следующей неделе харьковчане сыграют два матча.

На трибунах, подчеркивают в клубе, нужно обязательно быть в маске на протяжении всего матча, использовать антисептики и учитывать социальную дистанцию — минимум одно свободное место между зрителями.

В 19:30 в пятницу 5 марта "Харьковские Соколы" примут на домашней арене баскетбольный клуб "Одесса". В 13:00 в воскресенье 7 марта состоится поединок с БК "Химик" (г. Южный). Матчи состоятся во Дворце Спорта "Локомотив" (улица Большая Панасовская, 90).