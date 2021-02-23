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23.02.2021  17:48   

Баскетбол. Болельщики возвращаются, возвратятся ли победы?

В начале марта баскетбольный клуб "Харьковские Соколы" проведет две игры на домашней арене.

Болельщикам разрешили присутствовать на играх.
 
"Харьковские Соколы" продолжают борьбу за выход в плей-офф Суперлиги Украины по баскетболу и рассчитывают на живую поддержку зрителей. На следующей неделе харьковчане сыграют два матча.
 
На трибунах, подчеркивают в клубе, нужно обязательно быть в маске на протяжении всего матча, использовать антисептики и учитывать социальную дистанцию — минимум одно свободное место между зрителями.
 
В 19:30 в пятницу 5 марта "Харьковские Соколы" примут на домашней арене баскетбольный клуб "Одесса". В 13:00 в воскресенье 7 марта состоится поединок с БК "Химик" (г. Южный). Матчи состоятся во Дворце Спорта "Локомотив" (улица Большая Панасовская, 90).
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  баскетбол, харьковские соколы, харьков
 
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