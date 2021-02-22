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22.02.2021  18:19   

Стрельба из лука. Харьковчане - победители и призеры чемпионата Украины

Чемпионат Украины среди кадетов 2004-2006, 2007 г.р. и младше по стрельбе из лука в помещении состоялся в Черкассах.

В соревнованиях принимали участие спортсмены из 14 областей Украины.
 
Участники соревновались в категории классический лук. В личном первенстве среди кадеток 2004-2006 годов рождения чемпионкой Украины стала харьковская спортсменка Ирина Ярмак. "Серебро" получила львовянка Анна-Мария Грэм, "бронза" же досталась Полине Ткаченко из Одесской области.
 
Среди кадетов этой категории третье место занял харьковчанин Иван Шестаченко. Еще одна бронзовая медаль в категории младших кадетов 2007-го года рождения досталась Виталию Царегородцеву.
 
В командном первенстве среди кадеток 2004-2006 годов рождения чемпионками Украины стала команда Харьков-1 в составе Ирины Ярмак, Софии Постельняк, Кристины Косяченко. Второе место заняла команда Львов-1, третье у команды из Черновцов. Кадеты же (Никита Дорошенко, Никита Дюняшев, Иван Шестаченко) завоевали "серебро".
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  стрельба из лука, чемпионы и призеры, харьков
 
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