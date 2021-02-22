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22.02.2021  14:51   

Бокс. Харьковчанин - чемпион международного турнира

Международный турнир по боксу среди молодежи "Жемчужина Адриатики" завершился в Черногории.

"Золото" соревнований завоевал харьковчанин Матвей Ражба.
 
За высшие награды чемпионата боролись два харьковских спортсмена. Матвей Ражба (весовая категория 81 кг.) уверенно победил своего соперника из России. А вот Дмитрий Пащенко (весовая категория 49 кг.) своему оппоненту в финале уступил.
 
Бронзовыми медалями на турнире отметились:
- Руслан Цикало (весовая категория 52 кг.);
 
- Владимир Швырло (весовая категория 60 кг.);
 
- Вячеслав Бригаденко (весовая категория 69 кг.);
 
- Никита Горбатенко (весовая категория 91 кг.);
-
Михаил Уланский (весовая категория 91 кг.).
 
Ещё два харьковских спортсмена - Дени Дафтян (весовая категория 64 кг.) и Илья Тогобицкий (весовая категория 75 кг.) - в четвертьфинальных поединках не смогли одолеть своих соперников и возвращаются домой без наград.
Тэги:  бокс, чемпион, харьков
 
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