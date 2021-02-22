Синхронное плавание: харьковчане завоевали 9 золотых медалей на чемпионате Украины (ФОТО)

22.02.2021 10:57

Соревнования прошли с 16 по 21 февраля в Харьковском бассейне «Локомотив».

Наибольшее количество золотых наград завоевала первая команда Харьковской области, которая является национальной сборной Украины. В состав команды вошли: Алексеева Владислава, Сидоренко Ксения, Алексеева Марина, Федина Марта, Гришко Вероника, Шинкаренко Алина, Носова Анна, Яхно Елизавета, Резник Екатерина, Савчук Анастасия.

Девушки победили во всех видах программы, в которых выступали: техническая программа групп, произвольная программа групп и хайлайт. Кроме того, Марта Федина победила в технической и произвольной программах соло, а вместе с Анастасией Савчук - в технической и произвольной программах дуэтов.

Вторая команда Харьковской области, спортсменки которой входят в состав юниорской сборной Украины, завоевала в домашней акватории 2 золотые и 7 серебряных медалей.

«Среда София, Спасибо София, Григорова Валерия, Тищенко Валерия, Здоровцова Мария, Шмонина Анастасия, Лихман Евгения, Штеплюк Арина, Мошинская Дарья и Овчинникова Ангелина стали чемпионками в соревнованиях комбинированных групп», - рассказывают в Управлении по делам молодежи и спорта.

Еще одну золотую медаль команде «Харьковская область-2» принесли Даниил Вожов и Мария Зачепа, которые победили в произвольной программе микс-дуэтов.

Кроме того, команда «Харьковская область-2» стала серебряным призером в технической и произвольной программах групп и хайлайте. Олеся Деревянченко заняла второе место в технической и произвольной программах соло, а вместе с Софией Мациевской стала серебряным призером в технической и произвольной программах дуэтов.

В общекомандном зачете первое место заняла «Харьковская область-2». Второе место было за командой «Киев-1», а третье - за командой Николаевской области.

Сборная «Харьковской области-1», пропустив три вида программы, заняла в общекомандном зачете четвертое место.

В марте в Харькове планируется проведение юниорского чемпионата Украины по синхронному плаванию.

В Управлении напоминают, что харьковские синхронистки завоевали две лицензии на Олимпийские игры в Токио, где будут бороться за медали в групповых соревнованиях и дуэте.