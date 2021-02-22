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22.02.2021  10:40   

В Харькове стартуют соревнования детской лиги по дзюдо

Первый этап серии турниров по дзюдо «Детская Лига» пройдет 24-25 февраля в спорткомплексе «Политехник» (ул. Алчевских, 50-а).

 
Как отметили организаторы, в нем могут принять участие спортсмены 2009-2010 г.р. с уровнем подготовки не ниже 5 КЮ. Соревнования пройдут в таких весовых категориях:  29 кг,  32 кг,  35 кг,  38 кг,  42 кг,  46 кг,  50 кг и более. Время поединка - 2 мин. 
 
Второй этап турнира планируется провести в апреле, а третий - в октябре. По итогам будут определены 16 лучших спортсменов в каждой весовой категории, которые примут участие в финальных состязаниях, запланированных на декабрь 2021 года. Победители и призеры получат денежные призы. 
 
Более подробную информацию о турнире можно узнать здесь
 
Отметим, что «Детская Лига» - новый проект Федерации дзюдо города Харькова и Управления по вопросам физической культуры и спорта Департамента по делам семьи, молодежи и спорта. 
 
Тэги:  дзюдо, детская лига, харьков
 
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