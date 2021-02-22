В Харькове стартуют соревнования детской лиги по дзюдо

Первый этап серии турниров по дзюдо «Детская Лига» пройдет 24-25 февраля в спорткомплексе «Политехник» (ул. Алчевских, 50-а).
Звезды призывают к аккуратности в общении. Избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе.
Весь день в Харькове будет облачным. Временами небольшие осадки. Слабый туман. На дорогах гололедица.
В этот день в 1990 году правительство Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений».
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