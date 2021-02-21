21.02.2021 16:04
Тхэквондо. Харьковчане - чемпионы и призеры всеукраинского турнира (ФОТО)
Первостоличные спортсмены победно выступили на состязаниях, завоевав 14 медалей.
Харьковские тхэквондисты приняли участие
в открытом первенстве Запорожской области, проходившем 19 февраля 2021 года .
Итогом победных выступлений стали 14 наград: 6 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых медалей:
Рабчук Тарас - 1 место ;
Шевцов Артем - 1 место ;
Микулина Тамила - 1 место ;
Микулин Илья - 1 место ;
Марчук Иван - 1 место ;
Пахомов Роман - 1 место ;
Веремко Сергей - 1 место ;
Репка Сергей -1 место ;
Болдовский Тимофей - 1 место ;
Шапаренко Назар - 1 место ;
Бурчаков Егор - 1 место ;
Татауров Кирилл - 1 место ;
Иващенко Денис - 1 место ;
Кушнаренко Ника - 1 место ;
Пильник Ульяна - 1 место ;
Крайнова Маргарита - 1 место ;
Ливада Валерий - 2 место ;
Семёнов Семён - 2 место ;
Чуприна Ангелина - 2 место ;
Третьяков Макар - 3 место ;
Курган Тимофей - 3 место ;
Синицкий Ярослав - 3 место ;
Колоней Александр - 3 место
Кушнаренко Алеся - 3 место .