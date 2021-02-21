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21.02.2021  16:04   

Тхэквондо. Харьковчане - чемпионы и призеры всеукраинского турнира (ФОТО)

Первостоличные спортсмены победно выступили на состязаниях, завоевав 14 медалей.

Харьковские тхэквондисты приняли участие в открытом первенстве Запорожской области, проходившем 19 февраля 2021 года .
 
Итогом победных выступлений стали 14 наград: 6 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых медалей:
 
Рабчук Тарас - 1 место ;
 
Шевцов Артем - 1 место ;
 
Микулина Тамила - 1 место ;
 
Микулин Илья - 1 место ;
 
Марчук Иван - 1 место ;
 
Пахомов Роман - 1 место ;
 
Веремко Сергей - 1 место ;
 
Репка Сергей -1 место ;
 
Болдовский Тимофей - 1 место ;
 
Шапаренко Назар - 1 место ;
 
Бурчаков Егор - 1 место ;
 
Татауров Кирилл - 1 место ;
 
Иващенко Денис - 1 место ;
 
Кушнаренко Ника - 1 место ;
 
Пильник Ульяна - 1 место ;
 
Крайнова Маргарита - 1 место ;
 
Ливада Валерий - 2 место ;
 
Семёнов Семён - 2 место ;
 
Чуприна Ангелина - 2 место ;
 
Третьяков Макар - 3 место ;
 
Курган Тимофей - 3 место ;
 
Синицкий Ярослав - 3 место ;
 
Колоней Александр - 3 место 
 
Кушнаренко Алеся - 3 место .
 
 
 
 
 
 
 
 
Тэги:  тхэквондо, чемпионы и призеры, харьков
 
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