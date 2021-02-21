Тхэквондо. Харьковчане - чемпионы и призеры всеукраинского турнира (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 21 февраля Главный рецепт сегодняшнего дня – соблюдать меру. Важно направить свою энергию в полезное русло, не растратив ее по пустякам.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 22 февраля Весь день в Харькове будет облачным. Временами небольшие осадки. Слабый туман. На дорогах гололедица.