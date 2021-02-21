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21.02.2021  10:34   

Историческое фехтование. В Харькове проходит чемпионат Украины UMF 2021

Выступления - в четырех номинациях.

В Харькове сегодня, 21 февраля 2021 года - второй день итогового турнира по дуэльному фехтованию "Чемпионат Украины Ukrainian Medieval Fencing 2021. НЕМА" 
 
Чемпионат Украины UMF  проводится в следующих дисциплинах:
 
- "Рапира. Соло"
 
- "Рапира. Пара"
 
- "Федершверт"
 
- "Баклер-Меч" (arming sword)
 
Номинации и предварительный регламент.
 
В субботу, 20 февраля 2021  прошел  Судейский семинар для маршалов и представителей клубов. и состязания в номинации "Рапира. Соло. Женщины", "Рапира. Соло", "Федершверт"
 
Сегодня, 21 февраля 2021 года:
 
11 00 - 12 00 - Номинация "Рапира-Дага. Женщины"
 
12 00 - 16 00 - Номинация "Рапира-Дага"
 
16 00 - 18 00 - Номинация "Баклер-Меч"
 
На турнире состоится награждение лидеров рейтинга UMF 2020 в дисциплине "Рапира Ренесанса".
 
Тэги:  фехтование, чемпионат, харьков, украина
 
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