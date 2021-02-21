21.02.2021 10:34

Историческое фехтование. В Харькове проходит чемпионат Украины UMF 2021

Выступления - в четырех номинациях.

В Харькове сегодня, 21 февраля 2021 года - второй день итогового турнира по дуэльному фехтованию "Чемпионат Украины Ukrainian Medieval Fencing 2021. НЕМА"

Чемпионат Украины UMF проводится в следующих дисциплинах:

- "Рапира. Соло"

- "Рапира. Пара"

- "Федершверт"

- "Баклер-Меч" (arming sword)

Номинации и предварительный регламент.

В субботу, 20 февраля 2021 прошел Судейский семинар для маршалов и представителей клубов. и состязания в номинации "Рапира. Соло. Женщины", "Рапира. Соло", "Федершверт"

Сегодня, 21 февраля 2021 года:

11 00 - 12 00 - Номинация "Рапира-Дага. Женщины"

12 00 - 16 00 - Номинация "Рапира-Дага"

16 00 - 18 00 - Номинация "Баклер-Меч"

На турнире состоится награждение лидеров рейтинга UMF 2020 в дисциплине "Рапира Ренесанса".