21.02.2021 10:34
Историческое фехтование. В Харькове проходит чемпионат Украины UMF 2021
Выступления - в четырех номинациях.
В Харькове сегодня, 21 февраля 2021 года - второй день итогового турнира по дуэльному фехтованию "Чемпионат Украины Ukrainian Medieval Fencing 2021. НЕМА"
Чемпионат Украины UMF проводится
в следующих дисциплинах:
- "Рапира. Соло"
- "Рапира. Пара"
- "Федершверт"
- "Баклер-Меч" (arming sword)
Номинации и предварительный регламент.
В субботу, 20 февраля 2021 прошел Судейский семинар для маршалов и представителей клубов. и состязания в номинации "Рапира. Соло. Женщины", "Рапира. Соло", "Федершверт"
Сегодня, 21 февраля 2021 года:
11 00 - 12 00 - Номинация "Рапира-Дага. Женщины"
12 00 - 16 00 - Номинация "Рапира-Дага"
16 00 - 18 00 - Номинация "Баклер-Меч"
На турнире состоится награждение лидеров рейтинга UMF 2020 в дисциплине "Рапира Ренесанса".