19.02.2021 11:44

Харьковчане успешно выступили на чемпионате Европы по спортивным танцам

Харьковские спортсмены заняли призовые места на чемпионате Европы по спортивным танцам, который прошел во Львове.

В соревнованиях приняли участие более 500 участников из 9 стран Европы: Польши, Молдовы, Румынии, Чехии, Испании, Израиля, Словакии, Кипра и Украины.

По итогам соревнований, харьковская пара Евгений Снегирь и Лилия Декина завоевали серебряную медаль среди взрослых в латиноамериканской программе, а Денис Орлов и София Кончицкая – бронзовую среди молодежи.