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19.02.2021  11:44   

Харьковчане успешно выступили на чемпионате Европы по спортивным танцам

Харьковские спортсмены заняли призовые места на чемпионате Европы по спортивным танцам, который прошел во Львове.

 
В соревнованиях приняли участие более 500 участников из 9 стран Европы: Польши, Молдовы, Румынии, Чехии, Испании, Израиля, Словакии, Кипра и Украины.
 
По итогам соревнований, харьковская пара Евгений Снегирь и Лилия Декина завоевали серебряную медаль среди взрослых в латиноамериканской программе, а Денис Орлов и София Кончицкая – бронзовую среди молодежи.
 
Источник:   ХГС
 Тэги:  спортивные танцы, чемпионат европы
 
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