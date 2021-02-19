Харьковчане успешно выступили на чемпионате Европы по спортивным танцам

Харьковские спортсмены заняли призовые места на чемпионате Европы по спортивным танцам, который прошел во Львове.
Прекрасный день для того, чтобы проявить инициативу, творческий подход, придумать новый проект. Однако важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков, слабый туман. На дорогах гололедица.
Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.
влажность:
давление:
ветер: