Главная Новости Спорт Харьковская областная федерация воздухоплавания примет участие в Ярмарке гендерных проектов
18.02.2021  18:46   

Харьковская областная федерация воздухоплавания примет участие в Ярмарке гендерных проектов

Цель мероприятия - привлечь внимание харьковчан к необходимости внедрять равные права для мужчин и женщин в современном городе.

Формат ярмарки предполагает участие горожан в интерактивах.
 
Также все участники смогут ознакомиться с работой федерации воздухоплавания, особенностями управления воздушными шарами, а самые активные даже смогут подняться на баллонах в воздух.
 
Среди инициатив Ярмарки:
- музей женской гендерной истории;
 
- академия лидерства;
 
- дистанционные курсы программистов;
 
- школа предпринимательства для женщин;
 
- cinema studio-простор и многое другое.
 
Мероприятие пройдет в парке Победы (пр. Тракторостроителей, 1) 20 февраля 2021 года. Время проведения: 11:00-14:00.
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  гендерные проекты, ярмарка, харьков
 
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