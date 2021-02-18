18.02.2021 18:46

Харьковская областная федерация воздухоплавания примет участие в Ярмарке гендерных проектов

Цель мероприятия - привлечь внимание харьковчан к необходимости внедрять равные права для мужчин и женщин в современном городе.

Формат ярмарки предполагает участие горожан в интерактивах.

Также все участники смогут ознакомиться с работой федерации воздухоплавания, особенностями управления воздушными шарами, а самые активные даже смогут подняться на баллонах в воздух.

Среди инициатив Ярмарки:

- музей женской гендерной истории;

- академия лидерства;

- дистанционные курсы программистов;

- школа предпринимательства для женщин;

- cinema studio-простор и многое другое.

Мероприятие пройдет в парке Победы (пр. Тракторостроителей, 1) 20 февраля 2021 года. Время проведения: 11:00-14:00.