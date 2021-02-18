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18.02.2021  16:49   

Гандбол. В Харькове пройдет всеукраинский детский турнир (ФОТО)

Состязания рассчитаны на две недели.

В Харькове пройдут всеукраинские детские соревнования по гандболу
 
19 февраля 2021 года, в городе начнется турнир по гандболу среди девочек
 
В соревнованиях примут участие 8 девичьих команд из разных областей Украины 2007-2008 годов рождения и моложе.
 
 А ровно через неделю, 26-28 февраля, за победу будут соревноваться 8 юношеских команд.
 
Матчи состоятся в спортивном комплексе ХНПУ им. Сковороды (ул. Валентиновская, 2).
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  гандбол, детский турнир, харьков
 
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