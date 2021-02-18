Гандбол. В Харькове пройдет всеукраинский детский турнир (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 18 февраля День не склоняет к завязыванию долгосрочных отношений, зато предоставляет массу возможностей для новых, ни к чему не обязывающих приятных знакомств, флирта и любовных игр.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 18 февраля В Харькове тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси. Без существенных осадков. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица.