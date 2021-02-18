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18.02.2021  15:49   

Плавание. Харьковские спортсмены - чемпионы и призеры первенства Украины

Харьковская молодежь завоевала 7 медалей на чемпионату страны по плаванию.

Молодежный чемпионат Украины по плаванию состоялся в Днепре.
 
В активе харьковчан 4 золотых и 3 серебряных медали.
 
"Золото" турнира завоевали:
- Карина Снитко - 100 и 200 м. в/ст .;
 
- Никита Засядько - 50 м. баттерфляй;
 
- мужская сборная в эстафете "кролем" (Никита Засядько, Денис Никулин, Дмитрий Корсун, Никита Кудинов).
 
"Серебро" в копилке:
 
- Дмитрий Корсуна - 100 м. на спине;
 
- Никиты Засядько - 100 м. баттерфляй;
 
- мужской сборной в комбинированной эстафете (Никита Засядько, Тимофей Суровикин, Дмитрий Корсун, Никита Кудинов).
 
На этом ЧУ Дмитрий Корсун выполнил норматив мастера спорта, а Ева Святкина стала КМС.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  плавание, чемпионы и призеры, харьков
 
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