17.02.2021 17:23

Велоспорт. Харьковчанка - чемпионка и призерка международного турнира

Соревнования по велоспорту МТВ в олимпийском кросс-кантри состоялись в Турции. Семнадцатилетняя харьковчанка Мария Сухопалова завоевала золотую и серебряную медали.

В гонке второй категории "Incekum - Velo Alanya MTB Cup" Мария Сухопалова стала лучшей среди юниорок. На финише она меньше чем на секунду опередила бельгийку Юлию Грегори. Третье место заняла еще одна украинка Наталья Сафронюк из Луцка.

Для Марии это первый международный успех. Кроме золотой медали она также получила 20 рейтинговых очков.

В соревнованиях среди элиты в гонке второй категории харьковские велогонщики Ирина Попова и Александр Коняев финишировали на 6-м и 15-м месте.

В гонке первой категории Мария Сухопалова заняла второе место, пропустив вперед все ту же Юлию Грегори. От бельгийки наша спортсменка отстала на две минуты и получила 18 рейтинговых очков.

Среди юниоров победил украинец Александр Гудыма из Ровно, а харьковчанин Егор Волков занял тринадцатое место.

В соревнованиях первой категории среди элиты Ирина Попова финишировала шестой, а Александр Коняев среди 49 спортсменов из 11 стран мира занял 28 место.