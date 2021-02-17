Екатерина Шакалова победила на международном турнире по смешанным единоборствам

Харьковчанка успешно провела профессиональный бой на турнире «Babilon MMA 19», который 12 февраля состоялся в Варшаве.
Соперницу Розу Гумиенну из Польши харьковская спортсменка победила по единогласному решению судей.
Для Екатерины это уже пятый профессиональный бой в ММА и четвертая победа.
Отметим, что Екатерина Шакалова является мастером спорта Украины международного класса и неоднократным чемпионом мира и Европы по грепплингу и панкратиону.
Если хотите обратить на себя внимание и добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать. Сегодня лучше слегка прихвастнуть, чем умолчать о своих достижениях!
Облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Харькове почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
День после Сретения назывался Починками: в старину хозяева с утра пораньше принимались за ремонт сельскохозяйственного инвентаря.
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