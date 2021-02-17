Главная Новости Спорт Екатерина Шакалова победила на международном турнире по смешанным единоборствам
17.02.2021  08:03   

Екатерина Шакалова победила на международном турнире по смешанным единоборствам

Харьковчанка успешно провела профессиональный бой на турнире «Babilon MMA 19», который 12 февраля состоялся в Варшаве.

Соперницу Розу Гумиенну из Польши харьковская спортсменка победила по единогласному решению судей.

Для Екатерины это уже пятый профессиональный бой в ММА и четвертая победа.

Отметим, что Екатерина Шакалова является мастером спорта Украины международного класса и неоднократным чемпионом мира и Европы по грепплингу и панкратиону.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  единоборства, харьков
 
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