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16.02.2021  17:49   

Плавание. Харьковчане успешно стартовали на чемпионате Украины

В Днепре начался молодежный чемпионат Украины по плаванию.

 
 В активе харьковчан уже 4 медали.
 
"Золото" в первый день завоевали:
 
- Карина Снитко - 100 м. в/ст.;
 
- Никита Засядько - 50 м. баттерфляй;
 
"Серебро" в копилке:
 
- Дмитрия Корсуна - 100 м. на спине;
 
- мужской сборной в комбинированной эстафете (Никита Засядько, Тимофей Суровикин, Дмитрий Корсун, Никита Кудинов).
 
На этом ЧУ Дмитрий Корсун выполнил норматив мастера спорта, а Ева Святкина стала КМС.
 
Соревнования в Днепре будут продолжаться еще два дня.
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  плавание, харьков
 
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