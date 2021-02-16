16.02.2021 17:19

Дзюдо. В Харькове пройдет серия турниров

"Детская Лига" - новый проект городской федерации дзюдо и управления по вопросам физической культуры и спорта Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета.

24-25 февраля пройдет 1-й этап "Детской Лиги". К участию приглашаются дзюдоисты 2009-2010 годов рождения. Участники должны иметь подготовку не ниже 5 КЮ.

Весовые категории: 29 кг., 32 кг., 35 кг., 38 кг., 42 кг., 46 кг., 50 и свыше 50 кг. Допуск на взвешивании для каждого из участников не более 0,5 кг. Время поединка - 2 минуты.

Адрес проведения соревнований: Харьков, ул. Алчевских, 50А (спорткомплекс "Политехник").

Узнать больше деталей о турнире можно на сайте федерации дзюдо или на ее страницах в социальных сетях.