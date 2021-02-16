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16.02.2021  17:19   

Дзюдо. В Харькове пройдет серия турниров

"Детская Лига" - новый проект городской федерации дзюдо и управления по вопросам физической культуры и спорта Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета.

 
24-25 февраля пройдет 1-й этап "Детской Лиги". К участию приглашаются дзюдоисты 2009-2010 годов рождения. Участники должны иметь подготовку не ниже 5 КЮ.
 
Весовые категории: 29 кг., 32 кг., 35 кг., 38 кг., 42 кг., 46 кг., 50 и свыше 50 кг. Допуск на взвешивании для каждого из участников не более 0,5 кг. Время поединка - 2 минуты.
 
Адрес проведения соревнований: Харьков, ул. Алчевских, 50А (спорткомплекс "Политехник").
 
Узнать больше деталей о турнире можно на сайте федерации дзюдо или на ее страницах в социальных сетях.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  дзюдо, серия турниров, харьков
 
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