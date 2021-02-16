16.02.2021 15:23

Харьковские спортсмены завоевали 13 наград чемпионата Украины

Соревнования состоялись в Сумах.

По итогам чемпионата в зачете среди молодежи харьковская сборная с 2 золотыми, 3 серебряными и 4 бронзовыми наградами заняла первое общекомандное место.

Артем Левченко стал победителем в толкании ядра, а Дарья Диханова победила в прыжках в длину среди молодежи. Кроме того, на ее счету была серебряная медаль в беге на 60м с барьерами.

Серебряными призерами в зачете среди молодежи стали: Анна Хопяк - толкание ядра и Татьяна Гамора - прыжки с шестом.

В соревнованиях среди взрослых харьковчане с двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами заняли пятое общекомандное место.

Марина Килипко стала серебряным призером в прыжках с шестом. На 20 см результат харьковчанки превзошла Яна Гладийчук из Киева.

Оксана Мартынова завоевала «серебро» в прыжках в длину. Лучше нее результат показала Марина Бех-Романчук из Хмельницкой области.

Также в прыжках в длину среди женщин на счету харьковчанок - и бронзовая медаль, которую завоевала Ирина Нерубальщук.

В мужских прыжках в длину бронзовым призером стал харьковчанин Руслан Малогловец.

В командном зачете чемпионата победили легкоатлеты Киева.