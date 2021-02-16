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16.02.2021  15:23   

Харьковские спортсмены завоевали 13 наград чемпионата Украины

Соревнования состоялись в Сумах.

 
По итогам чемпионата в зачете среди молодежи харьковская сборная с 2 золотыми, 3 серебряными и 4 бронзовыми наградами заняла первое общекомандное место.
 
Артем Левченко стал победителем в толкании ядра, а Дарья Диханова победила в прыжках в длину среди молодежи. Кроме того, на ее счету была серебряная медаль в беге на 60м с барьерами.
 
Серебряными призерами в зачете среди молодежи стали: Анна Хопяк - толкание ядра и Татьяна Гамора - прыжки с шестом.
 
В соревнованиях среди взрослых харьковчане с двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами заняли пятое общекомандное место.
 
Марина Килипко стала серебряным призером в прыжках с шестом. На 20 см результат харьковчанки превзошла Яна Гладийчук из Киева.
 
Оксана Мартынова завоевала «серебро» в прыжках в длину. Лучше нее результат показала Марина Бех-Романчук из Хмельницкой области.
 
Также в прыжках в длину среди женщин на счету харьковчанок - и бронзовая медаль, которую завоевала Ирина Нерубальщук.
 
В мужских прыжках в длину бронзовым призером стал харьковчанин Руслан Малогловец.
 
В командном зачете чемпионата победили легкоатлеты Киева.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  легкая атлетика, харьков, чемпионат украины
 
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