Бокс. Богдан Толмачев - чемпион Украины

16.02.2021 10:17

На соревнованиях среди мужчин и женщин до 22 лет, которые с 8 по 14 февраля состоялись в Черновцах, спортсмены Харьковщины завоевали пять наград.

Участие в чемпионате приняли спортсмены из 18 регионов страны, а по его итогам сборная Харьковской области завоевала 1 золотую и 4 бронзовые медали.

Чемпионом Украины в весовой категории до 75 кг стал харьковский боксер Богдан Толмачев. На пути к золотой медали он уверенно победил четырех соперников, одного из них - досрочно, а других, в том числе в финале Ивана Папакина из Киевской области, - со счетом 5:0.

Бронзовые медали чемпионата завоевали: Даниил Катехин (весовая категория - до 52кг), Роман Васютин (весовая категория - до 81кг), Родион Морозов (весовая категория - до 91кг), Елена Иванисова (весовая категория - до 48кг).

По результатам национального первенства будет сформирован состав сборной Украины, который будет представлять нашу страну на чемпионате Европы, проведение которого планируется в конце мая этого года в Италии. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта Харьковской ОГА.