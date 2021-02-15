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15.02.2021  17:41   

Футзал. "Монолит-Viva Cup" пробился в плей-офф национального чемпионата (ФОТО, ВИДЕО)

Харьковский клуб "Монолит-Viva Cup" занял 7 место в регулярном чемпионате украинской Экстра-Лиги по футзалу.

Футболисты в 18 играх набрали 18 очков. Такой результат гарантировал выход в плей-офф. Борьба за награды продолжается.
 
В матче последнего тура харьковчане в гостях уступили ровенскому "Кардиналу" со счетом 4:6.
 
Голы: Александр Бондарь, 4; Сергей Кравчук, 18; Анатолий Милинький, 20, 33; Вячеслав Кожемяка, 22; Илья Бакинский, 40 - Артем Голавень, 20; Денис Овсянников, 35, 38; Владислав Васильев, 39.
 
В первом раунде плей-офф "Монолит-Viva Cup" встретится с "Ураганом" (Ивано-Франковск), который в регулярном чемпионате занял 2 место.
 
Каждая из серий 1/4 финала плей-офф продлится до трех побед одной из команд. Поединки запланированы на 13, 14 и 20 марта.
 
 
 

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  футзал, монолит-viva cuр, харьков, экстра-лига, плей-офф
 
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