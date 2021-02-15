15.02.2021 16:49

Шорт-трек. Харьковчане - чемпионы и призеры первенства Украины

Первостоличные спортсмены завоевали 4 золотые, 6 серебряных и 7 бронзовых наград.

Чемпионат Украины по шорт-треку состоялся в Харькове в ледовом комплексе "Салтовский лед".

Двукратной чемпионкой Украины стала Мария Долгополова. Она победила в соревнованиях среди женщин на дистанциях 500 м. и 1500 м. Также ее на счету бронзовые медали на дистанции 1000 м. и в эстафете 3000 м. (в состав команды также вошли Светлана Репецкая, София Хочин и Мирослава Селюкова).

Светлана Репецкая стала чемпионкой на дистанции 1000 м. и серебряным призером на дистанции 1500 м.

Еще одна харьковская спортсменка Ульяна Дуброва заняла второе место на дистанции 1000 м.

Также на счету харьковчанок второе место в эстафете. В состав команды Харьков-2 вошли Татьяна Зарванская, Ульяна Дуброва, Виктория Червенко, Мария Старченко. Победу в женской эстафете одержала команда из Киева.

В соревнованиях среди мужчин команда Харьков-1 в составе Никиты и Владислава Немиро, Дмитрия Покровского и Даниила Федоренко завоевала "золото" в эстафете 5000 м.

Второе место в эстафете было за киевлянами, а третье заняла команда Харьков-2 (Даниил Бергин, Богдан Мошенский и Ростислав Леонтенко).

В личных соревнованиях победу на всех трех дистанциях одержал киевлянин Олег Гандеев. Остальные призовые места между собой разделили харьковчане. Владислав Немиро стал серебряным призером на дистанции 1000 м. и бронзовым на дистанции 1500 м., а Никита Немиро получил серебряную медаль на дистанции 1500 м.

Даниил Федоренко занял второе место на дистанции 500 м. и третье на 1000 м.

По итогам чемпионата Данил Федоренко и Дмитрий Покровский выполнили норматив мастера спорта Украины, а Мария Долгополова отобралась на чемпионат мира по шорт-треку, который с 5 по 7 марта этого года состоится в Голландии.