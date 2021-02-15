15.02.2021 15:19

Дзюдо. Харьковчане собрали урожай медалей

Всеукраинский турнир по дзюдо "Кубок Школы Спорта" среди юношей и девушек 2008-2009, 2010-2011 г.р. прошел в Киеве.

Соревнования собрали около 800 участников со всей страны.

Харьков на чемпионате представляли дзюдоисты СК "Слобожанец", школы дзюдо "Центр" и ДЮСШ "Медведь". Они завоевали 12 медалей.

В возрастной группе 2010-2011 чемпионкой среди девушек в весовой категории до 40 кг. стала Мирра Альперович, среди парней в весовой категории 46 кг. - Михаил Осетюк, в категории +50 кг. - Захар Замай.

Серебряным призером соревнований среди спортсменов 2008-2009 года рождения в весовой категории +60 кг. стал Кирилл Чумаченко, в весе 42 кг. - Остап Погребняков.

Воспитанники школы дзюдо "Центр" Владимир Колпачев и Никита Буряк стали бронзовыми призерами среди юношей в весовых категориях 32 кг. и 38 кг, а Злата Воронина в весовой категории 40 кг. среди девушек.

Также 3 место завоевали: Исмаил Хаж Тахтух (32 кг.), Ярослав Наугольный (38 кг.), Андрей Горовенко (46 кг.) и Михаил Ткаченко (50 кг.).

В двух шагах от медалей, заняв 5 место, остановились: Дмитрий Багнюк (35 кг.), Платон Тубелец (42 кг.), Глеб Ерченко (+50 кг.) и Иван Нарижный (60 кг.).