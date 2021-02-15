15.02.2021 14:19

Биатлон. Схлестнулись лучшие спортсмены области

Юные харьковчане завоевали медали областного чемпионата по биатлону.

В Высоком состоялся юношеский чемпионат Харьковской области по биатлону со стрельбой из пневматической винтовки. В нем приняли участие 62 спортсмена из разных уголков региона.

Среди юношей 2007 года рождения победил Иван Загоруйко из Краснокутского района. В возрастной категории 2008-2009 - первое место у юношей занял Дмитрий Шептуха, среди девушек - Татьяна Тесля (оба представляли харьковский клуб S&B). В младшей группе 2010-2011 гг. рождения у мальчиков победили Руслан Хасашин (клуб S&B) и среди девочек Соломия Шульга (Дергачевская ДЮСШ).

Турнирная таблица чемпионата Харьковской области по биатлону.

Юноши 2007 г.р.

1. Иван Загоруйко (Краснокутский район)

Юноши 2008-2009 г.р.

1. Дмитрий Шептуха (Харьков, клуб S&B)

2. Андрей Пащенко (Харьков, клуб S&B)

3. Назар Стрижак (Харьков, клуб S&B)

Юноши 2010-2011 г.р.

1. Руслан Хасашин (Харьков, клуб S&B)

2. Игорь Киношенко (Харьков, клуб S&B)

3. Антон Доброскок (Дергачевская ДЮСШ)

Девушки 2008-2009 г.р.

1. Татьяна Тесля (Харьков, клуб S&B)

2. Влада Маслова (Дергачевская ДЮСШ)

3. Екатерина Скоробагатова (Дергачевская ДЮСШ)

Девочки 2010-2011 г.р.

1. Соломия Шульга (Дергачевская ДЮСШ)

2. Влада Сидоренко (Дергачевская ДЮСШ)

3. София Багрий (Дергачевская ДЮСШ)

В командном зачете на высшую ступень пьедестала почета поднялась первая команда Дергачевской ДЮСШ, на втором месте харьковский клуб S&B и на третьем - вторая команда Дергачевской ДЮСШ.