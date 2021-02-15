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15.02.2021  13:31   

Теннис. Почетная харьковчанка завершила участие в AusOpen

В игре за выход в четвертьфинал соревнований Элина Свитолина потерпела поражение от американки Джессики Пегулы - 4:6; 6:3; 3:6.

Матч продолжался 1 час 56 минут. Пегула сделала четыре эйса, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 14. На счету Свитолиной четыре эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Соперницей Пегулы в четвертьфинале турнира станет победительница пары Донна Векич (Хорватия) – Дженнифер Брэйди (США).

Напомним, Свитолина девятый раз участвовала в Открытом чемпионате Австралии. Лучший результат спортсменки - 1/4 финала в 2018 и 2019 годах.

Победитель Australian Open-2021 станет известен 21 февраля.

 

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  свитолина, теннис, харьков
 
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