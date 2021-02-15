Теннис. Почетная харьковчанка завершила участие в AusOpen

Матч продолжался 1 час 56 минут. Пегула сделала четыре эйса, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 14. На счету Свитолиной четыре эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Соперницей Пегулы в четвертьфинале турнира станет победительница пары Донна Векич (Хорватия) – Дженнифер Брэйди (США).

Напомним, Свитолина девятый раз участвовала в Открытом чемпионате Австралии. Лучший результат спортсменки - 1/4 финала в 2018 и 2019 годах.

Победитель Australian Open-2021 станет известен 21 февраля.