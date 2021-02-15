Футбол. На турнире на призы ФК «Металлист 1925» хозяева завоевали серебро

В Харькове завершился всеукраинский турнир на призы ФК "Металлист 1925" среди игроков 2004-2005-х годов рождения.
За победу соревновались восемь команд.
По итогам всех матчей в финал пробился харьковский "Металлист 1925" U-16 и киевский "Атлет" U-17.
В решающем поединке подопечные Сергея Осадчего и Виталия Емельянова со счетом 0:1 уступили "Атлету", а в матче за бронзовые награды днепровская ДЮСШ-7 "Океан" одолела вторую команду "Атлет" - 2:1.
Работа может вызывать апатию и вялость, однако даваться будет легче обычного. Если сумеете мобилизоваться, можете смело браться даже за самые безнадежные дела.
В Харькове утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Без осадков. На дорогах гололедица.
15 февраля восточные христиане отмечают Сретение Господне. В народе Сретение издавна воспринимается, как встреча зимы с весной.
влажность:
давление:
ветер: