Главная Новости Спорт Футбол. На турнире на призы ФК «Металлист 1925» хозяева завоевали серебро
15.02.2021  13:00   

Футбол. На турнире на призы ФК «Металлист 1925» хозяева завоевали серебро

В Харькове завершился всеукраинский турнир на призы ФК "Металлист 1925" среди игроков 2004-2005-х годов рождения.

За победу соревновались восемь команд.

По итогам всех матчей в финал пробился харьковский "Металлист 1925" U-16 и киевский "Атлет" U-17.

В решающем поединке подопечные Сергея Осадчего и Виталия Емельянова со счетом 0:1 уступили "Атлету", а в матче за бронзовые награды днепровская ДЮСШ-7 "Океан" одолела вторую команду "Атлет" - 2:1.

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  футбол, металлист, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.02 Спорт Футбол. У желто-синих- новый нападающий (ВИДЕО) 12.02 Спорт Футбол. Харьковский Металл может усилиться бразильским легионером 11.02 Спорт Футбол. Победный спарринг Металлиста 1925 (ВИДЕО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 