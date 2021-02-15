15.02.2021 13:00

Футбол. На турнире на призы ФК «Металлист 1925» хозяева завоевали серебро

В Харькове завершился всеукраинский турнир на призы ФК "Металлист 1925" среди игроков 2004-2005-х годов рождения.

За победу соревновались восемь команд.

По итогам всех матчей в финал пробился харьковский "Металлист 1925" U-16 и киевский "Атлет" U-17.

В решающем поединке подопечные Сергея Осадчего и Виталия Емельянова со счетом 0:1 уступили "Атлету", а в матче за бронзовые награды днепровская ДЮСШ-7 "Океан" одолела вторую команду "Атлет" - 2:1.