Главная Новости Спорт Танцы на льду: Александра Назарова и Максим Никитин выиграли международный турнир
15.02.2021  12:31   

Танцы на льду: Александра Назарова и Максим Никитин выиграли международный турнир

Рейтинговые соревнования по спортивным танцам на льду «LuMi Dance Trophy» состоялись с 11 по 13 февраля в Одессе.

Участие в турнире приняли спортсмены из 10 стран мира, которые разыграли медали среди взрослых и юниоров. Харьковский танцевальный дуэт Александра Назарова и Максим Никитин уверенно победил среди взрослых. В сумме за ритмичный и произвольный танец воспитанники тренера Галины Чуриловой получили от судей 191.95 баллов.

Второе место заняли беларусы Виктория Семенюк и Илья Юхимук (160.25 баллов). Бронзовые медали завоевали Юлия Жатай и Акалин Берк из Турции (151.96 баллов).

В соревнованиях среди юниоров победили Ангелина Кудрявцева и Илья Каранкевич из Кипра (161.58 баллов), а второе место занял харьковский дуэт Мария Пинчук и Никита Погорелов (138.98 баллов). Третье место среди юниоров было за беларусами Златой Мартищенко и Владиславом Сытиком.

Еще один харьковский танцевальный дуэт Елизавета Крапивная и Даниил Ефременко остановились в шаге от наград, заняв четвертое место. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта Харьковской ОГА.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  танцы на льду, харьков
 
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