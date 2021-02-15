Танцы на льду: Александра Назарова и Максим Никитин выиграли международный турнир

15.02.2021 12:31

Рейтинговые соревнования по спортивным танцам на льду «LuMi Dance Trophy» состоялись с 11 по 13 февраля в Одессе.

Участие в турнире приняли спортсмены из 10 стран мира, которые разыграли медали среди взрослых и юниоров. Харьковский танцевальный дуэт Александра Назарова и Максим Никитин уверенно победил среди взрослых. В сумме за ритмичный и произвольный танец воспитанники тренера Галины Чуриловой получили от судей 191.95 баллов.

Второе место заняли беларусы Виктория Семенюк и Илья Юхимук (160.25 баллов). Бронзовые медали завоевали Юлия Жатай и Акалин Берк из Турции (151.96 баллов).

В соревнованиях среди юниоров победили Ангелина Кудрявцева и Илья Каранкевич из Кипра (161.58 баллов), а второе место занял харьковский дуэт Мария Пинчук и Никита Погорелов (138.98 баллов). Третье место среди юниоров было за беларусами Златой Мартищенко и Владиславом Сытиком.

Еще один харьковский танцевальный дуэт Елизавета Крапивная и Даниил Ефременко остановились в шаге от наград, заняв четвертое место. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта Харьковской ОГА.