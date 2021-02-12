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12.02.2021  19:39   

Футбол. У желто-синих- новый нападающий (ВИДЕО)

Очередным, уже пятым этой зимой, новичком Металлиста 1925 стал 19-летний украинский форвард Валерий Блажко из Харькова.

После непродолжительного пребывания в команде чешской высшей лиги "Млада Болеслав" Валерий вернулся в родной город и сразу присоединился к "Металлисту 1925". В четверг, 11-го февраля, перспективный нападающий заключил с харьковским клубом долгосрочный контракт.
 
Валерий Блажко родился в Харькове. Футболом начал заниматься в "Металлисте". В Чемпионате ДЮФЛУ за "Металлист" провел 63 матча, в которых отметился 21-м голом.
 
После выпуска играл за "Металлист Юниор" в чемпионате Харьковской области (17 матчей, четыре гола). Летом 2019-го года стал игроком харьковского "Авангарда" U-19, за который в Первой лиге Чемпионата U-19 провел семь матчей, в которых отметился пятью точными ударами. В феврале 2020-го стал игроком чешского клуба Высшей лиги "Млада Болеслав". Прошел сборы с основной командой, до начала пандемии коронавируса успел сыграть один официальный матч за молодежную команду клуба. Осенью тренировался с "Металлистом 1925", прошел полную зимнюю подготовку с "желто-синими" и сейчас официально стал игроком команды.
 
Основная позиция — центральный нападающий. В "Металлисте 1925" будет выступать под №18.
 

Источник:   Сайт ФК Металлист 1925
 Тэги:  футбол, металлист 1925, харьков
 
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