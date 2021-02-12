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12.02.2021  16:16   

Футбол. Харьковский Металл может усилиться бразильским легионером

На просмотре - фланговый полузащитник Жонатан Оливейра да Силва.

Харьковчане раздумывают над пополнением. На просмотре в клубе находится 31-летний легионер из Бразилии.
 
На сборе в Харькове к "Металлу" присоединился фланговый полузащитник Жо (полное имя – Жонатан Оливейра да Силва), который на данный момент имеет статус свободного агента.
 
Футболисту 31 год. Прежде он выступал только на родине, где сменил с десяток команд. Самыми известными из них были "Шапекоэнсе", "Жувентуде", "Лондрина" и "Форталеза". Еще несколько лет назад вингер играл и забивал в Серии В, а последним его клубом был "Пелотас" (Серия D).
 
Напомним, ранее "Металл" усилился игроком "Десны".
 
Тэги:  футбол, бразилец, харьков, металл, новый игрок
 
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