Велотрек: Харьковчане привезли 8 наград зимнего Кубка Украины

12.02.2021 13:24

Соревнования прошли с 5 по 10 февраля во Львове.

«Харьковщина была представлена ​​не сильнейшим составом, ведь лидеры команды в это время проходят сборы в Турции. Однако даже в неполном составе показала высокие результаты, завоевав 4 серебряные и 4 бронзовые медали», - рассказывают в Управлении по делам молодежи и спорта Харьковской ОГА.

В соревнованиях среди мужчин Игорь Швайка занял второе место в кейрине и третье - в спринте, а Джабар Абдул стал бронзовым призером в кейрине.

Кроме того, Игорь Швайка, Джабар Абдул и Андрей Белогуб заняли второе место в командном спринте.

Еще один харьковский спортсмен Валентин Кабашный завоевал бронзовую медаль в командных гонках в составе объединенной команды.

В соревнованиях среди женщин Лидия Малицкая стала серебряным призером в спринте, а также вместе с Алиной Богдан и Валентиной Кармазиной заняла третье место в командных гонках, где еще одна харьковчанка Анастасия Ивко завоевала «серебро» в составе объединенной команды.