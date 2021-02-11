11.02.2021 19:48

Футбол. Победный спарринг Металлиста 1925 (ВИДЕО)

Желто-синие в контрольном матче одолели "Горняк-Спорт".

Футболисты харьковского "Металлиста 1925" провели очередной контрольный матч в рамках подготовки ко второй части чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги.

Подопечные Валерия Кривенцова победили соперников, ФК "Горняк-Спорт", со счетом 1:0. Единственный гол в этом поединке на 25-й минуте забил Михаил Шершень.

"Металлист 1925" играл в таком составе:

1 тайм: Сидоренко (Коваленко, 31), Жичиков, Шершень, Цвиренко, Ченбай, Кольцов, Дерек, Голодюк, Батюшин, Савин, Блажко

2 тайм (с 61-й минуты) Дьяков, игрок на просмотре, Пец, Гошкодеря, Дуруэкэ, Почернин, Ндукве, Савицкий, игрок на просмотре, Холод, Пономарь.

Следующий матч харьковчан запланирован на пятницу 12 февраля с запорожским "Металлургом".