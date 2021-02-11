11.02.2021 18:44

Баскетбол. Харьковские соколы продолжают падать - новое поражение (ВИДЕО)

Харьковский клуб не смог одолеть "Будивельник"

"Харьковские Соколы" вновь проиграли в киевском бабле

Хозяева площадки - игроки "Будивельника" - не оставили "харьковчанам в поединке регулярного чемпионата Суперлиги ни единого шанса.

Игра закончилась со счетом 112:45.

Учитывая уровень соперника, киевляне максимально использовали фактор ротации в поединке против харьковской молодежи из Первой лиги.

"Будивельник" уверенно шел в отрыв на протяжении всего игрового времени встречи.

На большой перерыв команды ушли при 34-очковом преимуществе киевлян.

Отметку в сотню набранных очков "Будивельник" пересек в заключительной четверти.

В следующем поединке "Соколы" сыграют завтра, 12 февраля, против "Киев-Баскета".