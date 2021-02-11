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11.02.2021  18:44   

Баскетбол. Харьковские соколы продолжают падать - новое поражение (ВИДЕО)

Харьковский клуб не смог одолеть "Будивельник"

"Харьковские Соколы" вновь проиграли в киевском бабле
 
Хозяева площадки - игроки "Будивельника" - не оставили "харьковчанам в поединке регулярного чемпионата Суперлиги ни единого шанса.
 
Игра закончилась со счетом 112:45.
 
Учитывая уровень соперника, киевляне максимально использовали фактор ротации в поединке против харьковской молодежи из Первой лиги.
 
"Будивельник" уверенно шел в отрыв на протяжении всего игрового времени встречи.
 
На большой перерыв команды ушли при 34-очковом преимуществе киевлян.
 
Отметку в сотню набранных очков "Будивельник" пересек в заключительной четверти.
 
В следующем поединке "Соколы" сыграют завтра, 12 февраля, против "Киев-Баскета".
 

Тэги:  баскетбол, харьковские соколы, харьков, спорт, будивельник
 
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