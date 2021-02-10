10.02.2021 17:19

Спортсмены просят чиновников вернуть болельщиков на трибуны

Речь - о 50% наполнении трибун.

Президент Федерации баскетбола Украины направил письмо в Министерство здравоохранения.

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский призвал министра здравоохранения Максима Степанова и главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко позволить проводить официальные спортивные мероприятия при заполненности трибун не более чем на 50%.

В письме указано, что с октября 2020 года Кабмин запретил проводить спортивные мероприятия с болельщиками, при этом кинотеатрам и учреждениям культуры разрешено работать с 50-процентной заполненностью залов. ФБУ отметила, что во время брифинга Степанов обещал переход к адаптивному карантина и продолжение его до 30 апреля с определенными ослаблениями.

"Согласно расчетам Министерства здравоохранения на сегодняшний день по тем показателям, которые были по уровням заболеваемости, в Украине нет ни одной административно-территориальной единицы, которая была бы в красной зоне", - подчеркнул в письме Бродский.

Поэтому спортсмены просят это учесть и разрешить проведение официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины, матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов, матчей международных соревнований в Украине со зрителями в количестве не более 50% от общего числа мест и при условии соблюдения санитарных норм и обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья участников.