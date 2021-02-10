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10.02.2021  13:53   

Легкая атлетика: Юные харьковчанки привезли золотые медали чемпионата Украины

Соревнования прошли с 6 по 8 февраля в Сумах.

Участие в чемпионате приняли спортсмены до 18 лет из 25 регионов страны. Спортсмены Харьковщины завоевали 3 золотые и 4 серебряные медали.

Две из этих наград были на счету Евгении Близнецовой, которая стала чемпионом в ​​беге на 200м с результатом 25.28 сек., а также заняла второе место в беге на дистанции 60м. На финише харьковская легкоатлетка уступила 0.09 секунды Диане Гончаренко из Сум.

Также чемпионами Украины стали Богдан Змиевской - в прыжках в высоту и Маргарита Бойко - в пятиборье.

Серебряные медали также получили Станислав Дряпко - бег на 1500м, Артем Онищенко - бег на 3000м и Альбина Зайцева - пятиборье.

В общекомандном зачете сборная Харьковской области заняла пятое место, а первое было за командой Киева.

В зачете среди ДЮСШ Харьковская КДЮСШ №12 заняла третье место, уступив только Мариупольской ДЮСШ «Олимпия» и Любашевской ДЮСШ из Волынской области, спортсмены которой стали победителями.

10 февраля в Сумах стартовал чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении среди мужчин и женщин, сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта облгосадминистрации.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  легкая атлетика, чемпионат украины, харьков
 
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