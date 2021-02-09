09.02.2021 17:49

Лыжные гонки. Харьковчане - призеры чемпионата Украины

В активе харьковчан 4 медали.

Чемпионаты Украины по лыжным гонкам среди мужчин и женщин, а также среди юниоров состоялись в поселке Яворов (Львовская обл.).

На чемпионате среди взрослых харьковские спортсмены завоевали две бронзовые награды. На дистанции 30 км. классическим стилем среди мужчин третье место занял Назар Стефурак. На финише он уступил Олегу Йолтуховскому из Винницы и победителю Алексею Красовскому из Сум.

Также бронзовым призером стала женская команда Харькова (Анастасия Макарина, Екатерина Боцман, Людмила Ляшенко и Оксана Коваленко) в эстафете 4х5 км. Уступили харьковчанки командам из Сумской области.

На юниорском чемпионате Украины по лыжным гонкам сборная Харькова также получила две бронзовые медали. В классике на 20 км. призером стал Алексей Жуваго. Кроме того, Алексей вместе с Анатолием Мелашичем, Егором Гладуном и Алексеем Томашевским финишировали третьими в эстафете 4х10 км.