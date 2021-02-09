09.02.2021 15:19

Теннис. Почетная харьковчанка победно стартовала в Австралии (ВИДЕО)

Элина Свитолина в непростом матче одолела соперницу из Чехии.

Лидер теннисного рейтинга Украины харьковчанка Элина Свитолина в первом раунде встречалась с чешкой Мприя Боузковой.

В первой партии харьковчанка в четвертом гейме захватила преимущество, взяв подачу соперницы - 3:1.

Напряженным выдался решающий гейм сета.

Чешка трижды спасала партию и даже чуть не лишила подачи украинку, но брейк ее реализован не был, а на четвертом сетпоинте Элина взяла партию - 6:3.

Второй сет прошел в равной борьбе, что почувствовалось уже в первых геймах - девушки обменялись брейками.

Паритетным был и тай-брейк, но в ходе его розыгрыша удача была на стороне харьковчанки - 7:5.

Поединок, продлившийся 1 час 59 минут, завершился со счетом 6:3, 7:6.

Следующей соперницей лучшей теннисистки Украины станет американка Кори Гауфф.

Их противостояние запланировано на ночь со среды на четверг.

Ранее соперницы на корте не пересекались.