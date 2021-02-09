Главная Новости Спорт Теннис. Почетная харьковчанка победно стартовала в Австралии (ВИДЕО)
09.02.2021  15:19   

Теннис. Почетная харьковчанка победно стартовала в Австралии (ВИДЕО)

Элина Свитолина в непростом матче одолела соперницу из Чехии.

Лидер теннисного рейтинга Украины харьковчанка Элина Свитолина в первом раунде встречалась с чешкой Мприя Боузковой.
 
В первой партии харьковчанка в четвертом гейме захватила преимущество, взяв подачу соперницы - 3:1.
 
Напряженным выдался решающий гейм сета.
 
Чешка трижды спасала партию и даже чуть не лишила подачи украинку, но брейк ее реализован не был, а на четвертом сетпоинте Элина взяла партию - 6:3.
 
Второй сет прошел в равной борьбе, что почувствовалось уже в первых геймах - девушки обменялись брейками. 
 
Паритетным был и тай-брейк, но в ходе его розыгрыша удача была на стороне харьковчанки - 7:5.
 
Поединок, продлившийся 1 час 59 минут, завершился со счетом 6:3, 7:6.
 
Следующей соперницей лучшей теннисистки Украины станет американка Кори Гауфф.
 
Их противостояние запланировано на ночь со среды на четверг.
 
Ранее соперницы на корте не пересекались.
 

Тэги:  теннис, свитолина, харьков, боузкова
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.02 Спорт Теннис. Через несколько часов Элина Свитолина стартует на Большом Шлем в Австралии (ВИДЕО) 08.02 Спорт Теннис. Харьковчанин остановился в шаге от основной сетки челленджера 05.02 Спорт Травма и волевая победа: Элина Свитолина узнала, с кем сыграет на старте турнира Большого Шлема (ВИДЕО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 