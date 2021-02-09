Главная Новости Спорт Баскетбол. Ключевой игрок харьковчан получил травму (ФОТО, ВИДЕО)
09.02.2021  14:19   

Баскетбол. Ключевой игрок харьковчан получил травму (ФОТО, ВИДЕО)

Медики решают вопрос о возможных методах лечения форварда "Харьковских соколов".

На последних секундах поединка против "Тернополя" (матч Суперлиги прошел на домашней арене харьковчан 5 февраля) форвард "Харьковских соколов" Александр Тарасенко получил серьезную травму - разрыв передней крестообразной связки коленного сустава. До конца сезона он не сможет играть на площадке.
 
По словам медицинского штаба клуба, пока рано прогнозировать сроки возобновления, однако очевидно, что из-за тяжелого повреждения Александр пропустит остаток сезона.
 

 

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  баскетбол, травма, харьков, харьковские соколы, спорт, тернополь
 
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