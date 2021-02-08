Теннис. Через несколько часов Элина Свитолина стартует на Большом Шлем в Австралии (ВИДЕО)

Девятого февраля первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет первый матч в одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Лидер теннисного рейтинга Украины Элина Свитолина, пятая в посеве на Большом шлеме в Австралии, стартует на соревнований матчем против чешки Марии Боузковой (№52 WTA).
Встреча пройдет вторым запуском на арене Рода Лейвера после матча София Кенин – Мэддисон Инглис.
Ориентировочное время начала матча – 03:30 по Киеву.
Что касается соперницы харьковчанки, то на данный момент счет личных встреч теннисисток - 1:1.
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Утром и днем в Харькове ожидается сильный снег, сильная метель (II уровень опасности, оранжевый). На протяжении суток значительные осадки (снег, дождь, ледяной дождь), метель, порывы восточного ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).
8 февраля желательно было покормить птиц, особенно синиц, со словами: «Себе клюйте, мне деньгами плюйте».
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