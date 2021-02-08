08.02.2021 18:59

Теннис. Через несколько часов Элина Свитолина стартует на Большом Шлем в Австралии (ВИДЕО)

Девятого февраля первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет первый матч в одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Лидер теннисного рейтинга Украины Элина Свитолина, пятая в посеве на Большом шлеме в Австралии, стартует на соревнований матчем против чешки Марии Боузковой (№52 WTA).

Встреча пройдет вторым запуском на арене Рода Лейвера после матча София Кенин – Мэддисон Инглис.

Ориентировочное время начала матча – 03:30 по Киеву.

Что касается соперницы харьковчанки, то на данный момент счет личных встреч теннисисток - 1:1.

Оба матче были проведены на харде, как и предстоящий мэйджор в Австралии.

Поражение харьковчанки от Боузковой в Гуанчжоу в сентябре 2019 года было техническим - Элина снялась из-за травмы.

А вот мартовское 2020 года трехсетовый матч в Мексике был победным, но не простым для Элины.

Поэтому уже в первом раунде большого Шлема мы можем увидеть интересное и зрелищное противостояние теннисисток.