08.02.2021 18:21

Теннис. Харьковчанин остановился в шаге от основной сетки челленджера

Владислав Орлов выступил на престижном турнире во Франции.

Владислав Орлов (№351 ATP) успешно продигался в квалификации челленджера во Франции.

На старте соревнований теннисист в двух сетах обыграл Кароля Джевецки из Польши (№1274 ATP) – 6:3, 6:2.

Но в финале отборочного турнира харковчанин, посеянный под третьим номером, уступил Натаниэлю Леммонсу из США 4:6, 4:6.