Главная Новости Спорт Теннис. Харьковчанин остановился в шаге от основной сетки челленджера
08.02.2021  18:21   

Теннис. Харьковчанин остановился в шаге от основной сетки челленджера

Владислав Орлов выступил на престижном турнире во Франции.

Владислав Орлов (№351 ATP) успешно продигался в квалификации челленджера во Франции.
 
На старте соревнований теннисист в двух сетах обыграл Кароля Джевецки из Польши (№1274 ATP) – 6:3, 6:2.
 
Но в финале отборочного турнира харковчанин, посеянный под третьим номером, уступил Натаниэлю Леммонсу из США 4:6, 4:6.
 
Тэги:  теннис, орлов, харьков
 
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