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08.02.2021  17:49   

Самбо. Триумф харьковчан на чемпионате Украины

Первостоличные спортсмены завевали почти четыре десятка медалей.

 
Молодежный чемпионат Украины по самбо проходил в течение трех дней на коврах харьковского Дворца спорта. Всего в турнире принимали участие почти шесть сотен спортсменов из 22 регионов страны.
 
Хозяева соревнований завоевали 38 наград: 12 золотых, 9 серебряных и 17 бронзовых медалей.
 
Девушки до 18 лет (спортивное самбо)
Весовая категория 54 кг.
3-е место Валерия Марченко.
 
Весовая категория 65 кг.
1-е место Ангелина Калениченко.
 
Юноши до 18 лет (спортивное самбо)
Весовая категория 48 кг.
2-е место Вадим Веселянский.
 
Весовая категория 53 кг.
1-е место Максим Бабич.
2-е место Даниил Грушев.
 
Весовая категория 58 кг.
1-е место Назар Висков.
2-е место Георгий Ивченко.
3-е место Артем Жура.
 
Весовая категория 64 кг.
1-е место Максим Помиркованый.
3-е место Виктор Бутов.
 
Весовая категория 71 кг
1-е место Кирилл Солоха.
3-е место Василий Сидор.
 
Юниорки до 20 лет (спортивное самбо)
 
Весовая категория +80 кг.
2-е место Анастасия Безотосная.
 
Юниоры до 20 лет (спортивное самбо)
 
Весовая категория 53 кг.
1-е место Максим Казначеев.
 
Весовая категория 58 кг.
2-е место Даниил Исаенко.
 
Весовая категория 71 кг.
3-е место Андрей Арсьонов.
 
Весовая категория 79 кг.
2-е место Дмитрий Витенко.
3-е место Кирилл Поронько.
3-е место Назар Зубков.
 
Весовая категория 88 кг.
3-е место данные из Рашидов.
 
Весовая категория +98 кг.
3-е место Денис Смирнов.
 
Юноши до 18 лет (боевое самбо)
 
Весовая категория 53 кг.
1-е место Даниил Филатов.
3-е место Максим Бессонов.
 
Весовая категория 58 кг.
2-е место Николай Дмитрюк.
3-е место Денис Ткаченко.
 
Весовая категория 71 кг.
1-е место Василий Сидор.
2-е место Николай Сидор.
3-е место Владислав Шпак.
 
Весовая категория 79 кг.
1-е место Гордей Петин.
 
Весовая категория 98 кг.
2-е место Герман Кузнецов.
 
Юниоры до 20 лет (боевое самбо)
 
Весовая категория 53 кг.
3-е Давид Долгов.
 
Весовая категория 71 кг.
1-е место Даниил Гомела.
3-е место Назар Коваль.
 
Весовая категория 79 кг.
3-е место Александр Киларев.
 
Весовая категория 88 кг.
3-е место Сергей Лозовой.
 
Весовая категория 98 кг.
3-е место Даниил Лосев.
 
Командный зачет
 
Юноши и девушки до 18 лет
1-е место Харьковская область.
2-е место Одесская область.
3-е место Киев.
 
Юниоры и юниорки до 20 лет
1-е место Харьковская область.
2-е место Киев.
3-е место Одесская область.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  самбо, чемпионы и призеры, харьков
 
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