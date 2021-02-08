08.02.2021 17:49

Самбо. Триумф харьковчан на чемпионате Украины

Первостоличные спортсмены завевали почти четыре десятка медалей.

Молодежный чемпионат Украины по самбо проходил в течение трех дней на коврах харьковского Дворца спорта. Всего в турнире принимали участие почти шесть сотен спортсменов из 22 регионов страны.

Хозяева соревнований завоевали 38 наград: 12 золотых, 9 серебряных и 17 бронзовых медалей.

Девушки до 18 лет (спортивное самбо)

Весовая категория 54 кг.

3-е место Валерия Марченко.

Весовая категория 65 кг.

1-е место Ангелина Калениченко.

Юноши до 18 лет (спортивное самбо)

Весовая категория 48 кг.

2-е место Вадим Веселянский.

Весовая категория 53 кг.

1-е место Максим Бабич.

2-е место Даниил Грушев.

Весовая категория 58 кг.

1-е место Назар Висков.

2-е место Георгий Ивченко.

3-е место Артем Жура.

Весовая категория 64 кг.

1-е место Максим Помиркованый.

3-е место Виктор Бутов.

Весовая категория 71 кг

1-е место Кирилл Солоха.

3-е место Василий Сидор.

Юниорки до 20 лет (спортивное самбо)

Весовая категория +80 кг.

2-е место Анастасия Безотосная.

Юниоры до 20 лет (спортивное самбо)

Весовая категория 53 кг.

1-е место Максим Казначеев.

Весовая категория 58 кг.

2-е место Даниил Исаенко.

Весовая категория 71 кг.

3-е место Андрей Арсьонов.

Весовая категория 79 кг.

2-е место Дмитрий Витенко.

3-е место Кирилл Поронько.

3-е место Назар Зубков.

Весовая категория 88 кг.

3-е место данные из Рашидов.

Весовая категория +98 кг.

3-е место Денис Смирнов.

Юноши до 18 лет (боевое самбо)

Весовая категория 53 кг.

1-е место Даниил Филатов.

3-е место Максим Бессонов.

Весовая категория 58 кг.

2-е место Николай Дмитрюк.

3-е место Денис Ткаченко.

Весовая категория 71 кг.

1-е место Василий Сидор.

2-е место Николай Сидор.

3-е место Владислав Шпак.

Весовая категория 79 кг.

1-е место Гордей Петин.

Весовая категория 98 кг.

2-е место Герман Кузнецов.

Юниоры до 20 лет (боевое самбо)

Весовая категория 53 кг.

3-е Давид Долгов.

Весовая категория 71 кг.

1-е место Даниил Гомела.

3-е место Назар Коваль.

Весовая категория 79 кг.

3-е место Александр Киларев.

Весовая категория 88 кг.

3-е место Сергей Лозовой.

Весовая категория 98 кг.

3-е место Даниил Лосев.

Командный зачет

Юноши и девушки до 18 лет

1-е место Харьковская область.

2-е место Одесская область.

3-е место Киев.

Юниоры и юниорки до 20 лет

1-е место Харьковская область.

2-е место Киев.

3-е место Одесская область.