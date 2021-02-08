08.02.2021 16:19

Футзал. Харьковчане - в восьмерке сильнейших Кубка Украины

Во Дворце спорта "Локомотив" состоялся повторный матч 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины по футзалу. Харьковская команда "Монолит-VIVA CUP" принимала хмельницкий "Сокол".

Первый матч в Хмельницком выиграл "Сокол" со счетом 6:5, поэтому подопечных Романа Перадзе устраивала только победа. И харьковчане ее добыли.

Уже после первого тайма счет был 4:1 в их пользу, а окончательный итог матча 9:2. Голы у победителей забили Артем Головень и Вячеслав Чуднов - по 2, Владислав Моспан, Денис Овсянников, Илья Терентьев, Антон Масленников и еще один мяч в свои ворота забил игрок "Сокола" Андрей Хамданов.

Мог попасть в 1/4 финала и еще один харьковский клуб "Гепард". Однако на выезде он уступил команде "Хмельницкие деликатесы" со счетом 3:4. А так как в первой игре подопечные Виталия Одегова выиграли с таким же результатом, то соперникам пришлось пробивать пенальти. Их лучше исполнили хозяева площадки.

Жеребьевка четвертьфинала пройдет 9 февраля.