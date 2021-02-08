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08.02.2021  15:48   

Футбол. На Харьковщине стартует всеукраинский турнир

За победу будут соревноваться футболисты 2004/2005 годов рождения.

В Высоком стартует всеукраинский футбольный турнир на призы ФК "Металлист 1925". 
 
В общем участие в соревнованиях примет восемь команд из Харькова, Киева, Днепра и Черкасс, которые будут разделены на две группы. По итогам группового этапа две лучшие команды из каждой группы составят полуфинальные пары.
 
Группа "А":
1. "Металлист 1925" U-16 (Харьков).
2. "Мастер мяча" U-17 (Харьков).
3. "Атлет-2" (Киев).
4. "Днепр" (Черкассы).
 
Группа "Б":
1. "Металлист 1925-2" U-17 (Харьков).
2. "Мастер мяча" U-16 (Харьков).
3. "Атлет" (Киев).
4. ДЮСШ-7 "Океан" (Днепр).
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  футбол, турнир, харьков
 
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