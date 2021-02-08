08.02.2021 15:48

Футбол. На Харьковщине стартует всеукраинский турнир

За победу будут соревноваться футболисты 2004/2005 годов рождения.

В Высоком стартует всеукраинский футбольный турнир на призы ФК "Металлист 1925".

В общем участие в соревнованиях примет восемь команд из Харькова, Киева, Днепра и Черкасс, которые будут разделены на две группы. По итогам группового этапа две лучшие команды из каждой группы составят полуфинальные пары.

Группа "А":

1. "Металлист 1925" U-16 (Харьков).

2. "Мастер мяча" U-17 (Харьков).

3. "Атлет-2" (Киев).

4. "Днепр" (Черкассы).

Группа "Б":

1. "Металлист 1925-2" U-17 (Харьков).

2. "Мастер мяча" U-16 (Харьков).

3. "Атлет" (Киев).

4. ДЮСШ-7 "Океан" (Днепр).