05.02.2021 17:19

Травма и волевая победа: Элина Свитолина узнала, с кем сыграет на старте турнира Большого Шлема (ВИДЕО)

Первостоличная спортсменка схлестнется с чешкой Марией Боузковой.

Лидер теннисного рейтинга Украины, харьковчанка Элина Свитолина и еще два представителя Украины стартуют в основной сетке первого Большого шлема сезона

Состоялась жеребьевка одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису. В основной сетке Украина будет представлена тремя теннисистами.

В женском турнире примут участие Элина Свитолина и Марта Костюк, в мужском – Сергей Стаховский.

Элина Свитолина (№5 WTA), пятая в посеве, на старте соревнований сразится против чешки Марии Боузковой (№52 WTA).

Марта Костюк (№78 WTA) в первом круге проведет матч с 32-й сеяной россиянкой Вероникой Кудерметовой (№36 WTA).

Сергей Стаховский (№201 ATP) возвращается в основу Australian Open спустя пять лет матчем против 23-го сеяного серба Душана Лайовича (№26 ATP).

Что касается соперницы харьковчанки, то на данный момент счет личных встреч теннисисток - 1:1.

Оба матче были проведены на харде, как и предстоящий мэйджор в Австралии.

Поражение харьковчанки от Боузковой в Гуанчжоу в сентябре 2019 года было техническим - Элина снялась из-за травмы.

А вот мартовское 2020 года трехсетовый матч в Мексике был победным, но не простым для Элины.

Поэтому уже в первом раунде большого Шлема мы можем увидеть интересное и зрелищное противостояние теннисисток.