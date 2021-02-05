Главная Новости Спорт Травма и волевая победа: Элина Свитолина узнала, с кем сыграет на старте турнира Большого Шлема (ВИДЕО)
05.02.2021  17:19   

Травма и волевая победа: Элина Свитолина узнала, с кем сыграет на старте турнира Большого Шлема (ВИДЕО)

Первостоличная спортсменка схлестнется с чешкой Марией Боузковой.

Лидер теннисного рейтинга Украины, харьковчанка Элина Свитолина и еще два представителя Украины стартуют в основной сетке первого Большого шлема сезона
 
Состоялась жеребьевка одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису. В основной сетке Украина будет представлена тремя теннисистами.
 
В женском турнире примут участие Элина Свитолина и Марта Костюк, в мужском – Сергей Стаховский.
 
Элина Свитолина (№5 WTA), пятая в посеве, на старте соревнований сразится против чешки Марии Боузковой (№52 WTA).
 
Марта Костюк (№78 WTA) в первом круге проведет матч с 32-й сеяной россиянкой Вероникой Кудерметовой (№36 WTA).
 
Сергей Стаховский (№201 ATP) возвращается в основу Australian Open спустя пять лет матчем против 23-го сеяного серба Душана Лайовича (№26 ATP).
 
Что касается соперницы харьковчанки, то на данный момент счет личных встреч теннисисток - 1:1.
 
Оба матче были проведены на харде, как и предстоящий мэйджор в Австралии. 
 
Поражение харьковчанки от Боузковой в Гуанчжоу в сентябре 2019 года было техническим - Элина снялась из-за травмы.
 
А вот мартовское 2020 года трехсетовый матч в Мексике был победным, но не простым для Элины.
 
Поэтому уже в первом раунде большого Шлема мы можем увидеть интересное и зрелищное  противостояние теннисисток.
   

Тэги:  теннис, свитолина, харьков
 
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