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05.02.2021  16:41   

Теннис. Почетная харьковчанка остановилась в трех шагах от титула (ВИДЕО)

Элине Свитолиной не удалось прорваться в четверку сильнейших турнира в Мельбурне.

Первая ракетка Украины харьковчанка  Элина Свитолина встречалась за выход в полуфинал состязаний в Мельбурне с бельгийкой Элизой Мертенс 
 
Но матч не сложился, Уже в четвертом гейме первой партии Мертенс захватила преимущество, взяв подачу украинки.
 
Выйти из это ситуации Элине не удалось и сет завершился со счетом 6:3 в пользу бельгийки.
 
Во втором, волевом, сете, украинка, уступая 2:5, запустила "обратку" и, взяв три подачи соперницы, "дожала" Мертенс, выиграв 7:5.     
  
Но в решающей партии противостояния, уступив семь своих подач и взяв пять мини-брейков, в том числе отыграв три матчпоинта, харьковчанка уступила 6:10.
 
Итог - победа Элизы Мертенс со счетом 6:3, 5:7, 10:6.
 
В полуфинале Элиза Мартинес сыграет против второй сеяной теннисистки турнира Наоми Осака из Японии (№3 WTA).
 

Тэги:  теннис, свитолина, харьков
 
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