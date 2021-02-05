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05.02.2021  15:48   

Фигурное катание. Харьковчане взяли золото и бронзу на чемпионате страны

Чемпионат Украины по фигурному катанию среди юниоров сезона 2020/2021 состоялся в Киеве.

Харьковские спортсмены завоевали золотую и бронзовую медали.
 
В танцах на льду победу праздновал дуэт Мария Пинчук и Никита Погорелов. В ритмическом танце харьковчане получили от судей 60.52 балла и значительно опередили всех соперников. В произвольной программе спортсмены показали второй результат. Однако, набранных в сумме за два танца 146.34 балла им хватило, чтобы стать чемпионами.
 
Второе место в танцах на льду заняли одесситы Лика Бондарь и Артем Коваль (144.04), а третье - киевляне Мирослава Ткаченко и Андрей Капран (127.58). В шаге от наград остановились два харьковских дуэты: Елизавета Крапивная и Данил Ефременко заняли четвертое место, а Анастасия Саммел Алексей Щуров - пятое.
 
В одиночном катании среди юниорок харьковчанка Таисия Спесивцева с результатом 128.85 балла заняла третье место. Второй была Мария Андрейчук из Белой Церкви (130.69), а чемпионкой стала Екатерина Кононенко из Киева (146.92). Харьковчанки София Шашунькина, Анастасия Фомченкова и Елизавета Бабенко заняли, соответственно, пятое, шестое и седьмое место.
 
В одиночном катании среди юниоров харьковчанин Глеб Гринченко показал восьмой результат, а чемпионом стал киевлянин Кирилл Лишенко.
 
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  фигурное катание, чемпион и призеры, харьков
 
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