05.02.2021 15:48

Фигурное катание. Харьковчане взяли золото и бронзу на чемпионате страны

Чемпионат Украины по фигурному катанию среди юниоров сезона 2020/2021 состоялся в Киеве.

Харьковские спортсмены завоевали золотую и бронзовую медали.

В танцах на льду победу праздновал дуэт Мария Пинчук и Никита Погорелов. В ритмическом танце харьковчане получили от судей 60.52 балла и значительно опередили всех соперников. В произвольной программе спортсмены показали второй результат. Однако, набранных в сумме за два танца 146.34 балла им хватило, чтобы стать чемпионами.

Второе место в танцах на льду заняли одесситы Лика Бондарь и Артем Коваль (144.04), а третье - киевляне Мирослава Ткаченко и Андрей Капран (127.58). В шаге от наград остановились два харьковских дуэты: Елизавета Крапивная и Данил Ефременко заняли четвертое место, а Анастасия Саммел Алексей Щуров - пятое.

В одиночном катании среди юниорок харьковчанка Таисия Спесивцева с результатом 128.85 балла заняла третье место. Второй была Мария Андрейчук из Белой Церкви (130.69), а чемпионкой стала Екатерина Кононенко из Киева (146.92). Харьковчанки София Шашунькина, Анастасия Фомченкова и Елизавета Бабенко заняли, соответственно, пятое, шестое и седьмое место.

В одиночном катании среди юниоров харьковчанин Глеб Гринченко показал восьмой результат, а чемпионом стал киевлянин Кирилл Лишенко.