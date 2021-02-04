04.02.2021 17:21

Биатлон. Сборная Харькова привезла серебро в эстафете

В Тысовце (Львовская область) завершился юниорский чемпионат Украины по биатлону.

В заключительный день соревнований состоялась смешанная эстафета.

Сборная Харькова выступала в таком составе: Любовь Кипяченкова, Анастасия Тропец, Евгений Завада и Степан Кинаш. Биатлонисты, несмотря на не очень удачную стрельбу (всего получилось 7 штрафных кругов и 15 дополнительных патронов), сумели занять итоговое второе место. Особенно постарался здесь Степан Кинаш. Он сумел пройти свой этап без штрафа и на финише опередил соперника в борьбе за серебряную медаль.

Первое место завоевала первая сборная Черниговской области, на третьем месте биатлонисты Тернопольской области-1.