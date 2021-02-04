Главная Новости Спорт Биатлон. Сборная Харькова привезла серебро в эстафете
04.02.2021  17:21   

Биатлон. Сборная Харькова привезла серебро в эстафете

В Тысовце (Львовская область) завершился юниорский чемпионат Украины по биатлону.

В заключительный день соревнований состоялась смешанная эстафета.
 
Сборная Харькова выступала в таком составе: Любовь Кипяченкова, Анастасия Тропец, Евгений Завада и Степан Кинаш. Биатлонисты, несмотря на не очень удачную стрельбу (всего получилось 7 штрафных кругов и 15 дополнительных патронов), сумели занять итоговое второе место. Особенно постарался здесь Степан Кинаш. Он сумел пройти свой этап без штрафа и на финише опередил соперника в борьбе за серебряную медаль.
 
Первое место завоевала первая сборная Черниговской области, на третьем месте биатлонисты Тернопольской области-1.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  биатлон, чемпионат, харьков, украина
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.02 Спорт Биатлон. Харьковчанин - вице-чемпион Украины 28.12 Спорт Биатлон. Харьковчане - золотые призеры чемпионата Украины - ХС 24.12 Спорт Биатлон. Харьковчане - на чемпионате Украины - ХС
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 