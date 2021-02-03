03.02.2021 17:49

Биатлон. Харьковчанин - вице-чемпион Украины

Первостоличный спортсмен добыл серебро юниорского первенства страны по биатлону.

В Тысовце (Львовская область) на юниорском чемпионате страны по биатлону состоялись две индивидуальные гонки и одиночная смешанная эстафета.

Среди юниоров отличился харьковчанин Степан Кинаш (на фото слева), который занял второе место. С четырьмя промахами на четырех огневых рубежах он уступил всего лишь 25.3 секунды победителю Арсению Бочку из Черниговской области, у того было три неточных выстрела. Третье место занял сумчанин Роман Боровик.

Что касается юниорок, то здесь харьковчанка Любовь Кипяченкова остановилась в шаге от пьедестала почета, заняв 4 место. На счету девушки 5 промахов. У призеров количество неточных выстрелов было значительно меньше.

Индивидуальная гонка. Юниорки

1. Александра Меркушина (Закарпатская область) - (0+0+2+0) - 43.12.8

2. Анна Скрипко (Черниговская область) - (1+0+0+0) +3.00.0

3. Алина Велигорская (Черниговская область) - (0+1+0+0) +4.01.1

4. Любовь Кипяченкова (Харьковская область) - (0+1+1+3) +4.44.0

Еще одна харьковчанка Анастасия Тропец заняла 23 место в турнирной таблице.

Одиночная же смешанная эстафета не задалась у харьковских биатлонистов с самого начала. Дует Любовь Кипяченкова - Степан Кинаш совершали слишком много промахов. Как следствие, пришлось ребятам брать 17 дополнительных патронов и пробежать еще 6 штрафных кругов. Что касается скорости прохождения дистанции, то она оказалась достаточно высокой, что позволило Кипяченковой и Кинашу финишировать четвертыми. До третьего места им не хватило всего 12.4 секунды.