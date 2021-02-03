03.02.2021 15:49

Теннис. Харьковчанка Элина Свитолина - в четвертьфинале престижного турнира в Мельбурне (ВИДЕО)

Теннисистка прорвалась в восьмерку сильнейших международных состязаний, победив в волевом противостоянии.

Лидер теннисного рейтинга Украины харьковчанка Элина Свитолина, третья ракетка хардового турнира в Мельбурне, встречалась за выход в четвертьфинал с представительницей Латвии Еленой Остапенко.

Матч получился напряженным.

В стартовой партии девушки дважды обменялись брейками, после чего Элине удается выйти на решающий гейм (6:5) со своей подаче. Но реализовать свое преимущество ейц не удается.

Теннисистка теряет свою подачу, а тай-брейк, на котором решалась судьба партии, оказался для спортсменки неудачным - 4:7. 7:6 в пользу Остапенко.

Во втором сете Элине удается почти сразу завоевать преимущество, взяв подачу соперницы во втором гейме. Нейтрализовать преимущество харьковчанки Остапенко не удалось и сет, после двух спасенных брейков в решающем гейме, остался за Элиной - 6:3.

В решающей партии Свитолина, взяв три подачи соперницы и проиграв одну свою, с третьего матчбола выигрывает сет 6:2.

Итог - победа Элины Свитолиной 6:7 (4:7), 6:3, 6:2.

Противостояние соперниц продолжалась 2 часа 13 минут.

Элина 5 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов.

На счету ее соперницы 3 эйса, 11 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в полуфинал в Мельбурне Свитолина схлестнется с Элизой Мертенс, которая в третьем круге обыграла Каролин Гарсию (7:6, 6:3).

Нп данный момент в личном противостоянии Свитолина-Мертенс счет 3:1 в пользу харьковчанки. При этом в двух из трех матчей на харде победа осталась за Элиной.