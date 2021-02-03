Главная Новости Спорт С чемпионата по историческому фехтованию харьковчане привезли 3 медали
03.02.2021  12:35   

С чемпионата по историческому фехтованию харьковчане привезли 3 медали

Соревнования «Дуэльный сезон: Зима – 2020» прошли в Киеве. В них принимали участие парни и девушки из Украины и Беларуси.

За медали в 4-х номинациях боролись 69 участников. Харьков на турнире представляли спортсмены Клуба исторического фехтования «Ritter». Они привезли домой по одной золотой, серебряной и бронзовой награде.

1 место в номинации Длинный Меч – Константин Мачикин.
3 место в номинации Длинный Меч – Роман Крапивка.
2 место в номинации Рапира Ренессанса – Константин Мачикин.


 

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  фехтование, нема, харьков
 
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