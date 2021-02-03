03.02.2021 12:35

С чемпионата по историческому фехтованию харьковчане привезли 3 медали

Соревнования «Дуэльный сезон: Зима – 2020» прошли в Киеве. В них принимали участие парни и девушки из Украины и Беларуси.

За медали в 4-х номинациях боролись 69 участников. Харьков на турнире представляли спортсмены Клуба исторического фехтования «Ritter». Они привезли домой по одной золотой, серебряной и бронзовой награде.



1 место в номинации Длинный Меч – Константин Мачикин.

3 место в номинации Длинный Меч – Роман Крапивка.

2 место в номинации Рапира Ренессанса – Константин Мачикин.





