С чемпионата по историческому фехтованию харьковчане привезли 3 медали

Соревнования «Дуэльный сезон: Зима – 2020» прошли в Киеве. В них принимали участие парни и девушки из Украины и Беларуси.
За медали в 4-х номинациях боролись 69 участников. Харьков на турнире представляли спортсмены Клуба исторического фехтования «Ritter». Они привезли домой по одной золотой, серебряной и бронзовой награде.
1 место в номинации Длинный Меч – Константин Мачикин.
3 место в номинации Длинный Меч – Роман Крапивка.
2 место в номинации Рапира Ренессанса – Константин Мачикин.
Успех придет к тому, кто сможет управлять своими чувствами. Постарайтесь с самого утра держать себя в руках и не поддаваться эмоциям.
3 февраля по Харькову и области сохранится туман, видимость 200-500 метров (I уровень опасности, желтый).
День памяти Максима Грека в народе называли Утешителем.
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