02.02.2021 18:39

Каждый участник "Харьковских спортивных школьных лиг" получит собственный логотип

Городские власти предложили студентам-дизайнерам разработать современные эмблемы для каждой школы, которая будет участвовать в соревнованиях

В разработке логотипов будут участвовать и сами школьники.

Персональный спортивный логотип учебные заведения смогут использовать на спортивной форме игроков школьных команд, своих страницах в социальных сетях и сайтах. Выбранное животное станет для детей своеобразным талисманом, который будет сопровождать школьников в течение всего обучения. Студенты-разработчики, в свою очередь, получат практические навыки и первый опыт сотрудничества с реальным заказчиком.

Чтобы эмблемы были выполнены в едином стиле, Департамент по делам семьи, молодежи и спорта предложил дизайнерам следующую концепцию: карту Харькова наложить на карту континентов мира. Районы города разместились на ней следующим образом: Шевченковский и Холодногорский район поделили Северную Америку, на территории Южной - Новобаварский район. Киевский - занимает Европу, Московский и Немышлянский поделят Азию. Индустриальный район расположился в Австралии, а Основянский - в Антарктиде.

Школьникам же и руководителям учебных заведений предлагают выбрать для логотипа то или иное животное, которое живет или когда-то проживало на указанной территории.

Справка. "Харьковские спортивные школьные лиги" - соревнования среди школьников, проводимые ежегодно с октября по май месяц. Они состоят из трех этапов:

1 - соревнования в общеобразовательных учебных заведениях, на которых формируются сборные школы;

2 - турниры в районах города, где определяется победитель районных соревнований;

3 - финальные городские соревнования, где определяется чемпион школьной лиги по тому или иному виду спорта.

Цель проекта - развитие и популяризация физкультуры, спорта и здорового образа жизни у подрастающего поколения харьковчан.

Сегодня в Харькове соревнования проводятся в 11 спортивных лигах: армспорт, бадминтон, регби, баскетбол, баскетбольная лига 3х3, волейбол, шахматы, гандбол, легкая атлетика, футбол, черлидинг.